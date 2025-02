Con F24 il pagamento della tassa automobilistica erariale

Anche per il pagamento della tassa automobilistica erariale, dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito dell'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, si applicano le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, prevista all'art. 17 del Dl n. 241/1997. Il chiarimento arriva a seguito della pubblicazione del Decreto MEF 13 febbraio 2025 nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio. La novità riguarda, in particolare, i proprietari di veicoli con residenza anagrafica nelle Regioni della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia , per le quali la tassa automobilistica non è gestita dalla Regione, come normalmente avviene, ma dall'Agenzia delle Entrate.

Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025 Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024. Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).



Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%). a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

Lettera informativa per il Cliente: IL NUOVO 'RAVVEDIMENTO TOMBALE' È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, G.U. serie generale n. 236 dell’8 ottobre, la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del D.L. n. 113/2024, c.d. Decreto Omnibus, che prevede la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. La legge entra in vigore il 9 ottobre 2024. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.