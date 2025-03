Comunicazioni opzioni bonus edilizi: aggiornato il software per le spese 2025

"Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus" , adeguato per consentire l’invio delle comunicazioni riguardanti gli interventi relativi all’anno 2025, può essere utilizzato dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento del software "Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus" per la compilazione e l’invio delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi (prime cessioni e sconti in fattura), per le spese sostenute nel 2025 . Il software, in particolare, è utile per la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente. Aggiornato anche il software di controllo .

RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE': versione Excel Programma in Microsoft Excel per la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale ex art. 2-Quater, DL 113/2024, con le seguenti funzionalità:



- importazione dei dati dal file csv predisposto dall’Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi nello stesso presenti);

- calcolo delle imposte sostitutive per l’adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2024 (ex art. 2-quater del DL 113/2024);

- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;

- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società). a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

QuickBilan 2025: guida alla costruzione del bilancio 2024 QuickBilan 2025 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo delle componenti fiscali, a budget ovvero a consuntivo per ditte individuali, società di persone e società di capitali.

Offre tutte le funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa. La nuova versione 2025 del software recepisce le modifiche imposte dagli adeguamenti normativi. a cura di: Dr. Renato Zanichelli