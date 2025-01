Venuta meno la sospensione, resta ora da definire in che modo possa riprendere la procedura per la comunicazione dei titolari effettivi da parte di chi non avesse ancora provveduto.

L’istanza cautelare di sospensione era stata accolta dal TAR del Lazio lo scorso 7 dicembre 2023, a pochi giorni dalla scadenza del termine per l’inoltro delle comunicazioni originariamente fissato per l’11 dicembre 2023.

Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024 Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).

Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.

Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito. a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

CHECK-LIST Credito d’imposta Zes unica agricoltura. Con certificazione del professionista revisore Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.

Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da. a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis