Comunicazione anomalie dati ISA periodo d'imposta 2023

Con Provvedimento del 24 luglio l'Agenzia delle Entrate individua le anomalie presenti nel modello dei dati degli ISA, relativi al periodo d’imposta 2023, individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta, come ad esempio i modelli Certificazione Unica, i modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili, i modelli Redditi e i modelli ISA relativi ad annualità precedenti.

Le incongruenze riscontrate saranno comunicate ai contribuenti interessati nel proprio “Cassetto fiscale”.

Anche gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni potranno accedere ai dati, previa delega del contribuente, consultando il “Cassetto fiscale” dei propri assistiti.



Le comunicazioni di anomalie saranno trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, anche all’intermediario, qualora il contribuente abbia effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se l'intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

I contribuenti potranno fornire chiarimenti e precisazioni in merito alle anomalie riscontrate, utilizzando il “Software di compilazione anomalie 2025” disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate.