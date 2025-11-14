Dal 12 novembre è disponibile, all’interno dell’apposita sezione “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, la nuova applicazione informatica attraverso la quale i Comuni potranno elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote dell’IMU per l’anno d’imposta 2026.



A darne notizia il Mef, con Comunicato del 10 novembre scorso, dove informa dell'adozione del Decreto 6 novembre 2025 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e della contestuale pubblicazione delle “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU” aggiornate.

Il decreto approva il nuovo Allegato A, che sostituisce integralmente il precedente del decreto 6 settembre 2024, permettendo ai Comuni di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste in materia di IMU.