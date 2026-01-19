Compensazione Credito IVA 2026 dal 1° Gennaio

A partire dal 1° gennaio 2026 è possibile utilizzare il credito in compensazione orizzontale con altre imposte e contributi, già dal 16 gennaio 2026, ma entro il limite massimo di 5.000 euro.
La compensazione può essere effettuata utilizzando il codice tributo 6099 con anno di riferimento 2025, tramite il modello F24.
Per importi superiori a questa soglia, sarà necessario attendere la presentazione della dichiarazione IVA annuale e ottenere il visto di conformità, salvo esoneri per i contribuenti “virtuosi”.
