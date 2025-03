Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione

Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di irreperibilità relativa. Vizi delle formailità di notifica ex art. 140 c.p.c. Traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. CLICCA QUI.

Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario Traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l'illegittimità dell'avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.

Ricorso avverso avviso di intimazione relativo a bollo auto. Eccezione di decadenza del potere impositivo Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l'annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.



In particolare le eccezioni riguardano: l’omessa notifica delle prodromiche iscrizione a ruolo;

la decadenza del potere impositivo e decorrenza dei termini prescrizionali. a cura di: Dott. Attilio Romano

Cessione di quote SRL sottoscritta con firme digitali: check list per la gestione fiscale, contrattuale ed operativa La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.

Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate. Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.