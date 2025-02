Cittadini extracomunitari: dal 2025 stop a detrazioni per familiari a carico residenti all'estero

Novità in tema di detrazioni per familiari a carico residenti all'estero.

Con l'introduzione del comma 2-bis nell’articolo 12 del Tuir, la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha previsto, dal 2025, l'esclusione dal diritto alle detrazioni per i familiari a carico residenti all’estero per i cittadini extra-UE o extra SEE.

Fino al 2024, infatti, i contribuenti stranieri residenti in Italia potevano richiedere le detrazioni per familiari a carico residenti all'estero, possibilità che è stata eliminata a partire da quest'anno.

La disposizione riguarda unicamente i contribuenti che non sono cittadini italiani o appartengono ad uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo.

Rimangono esclusi dal diritto alla detrazione per carichi di famiglia, come avveniva in passato, i cittadini stranieri non residenti in Italia (comma 3 dell’articolo 24 del Tuir), ad eccezione dei cosiddetti “non residenti Schumacher”.