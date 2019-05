Circolari per la Clientela dei Professionisti: abbonati ai nostri promemoria di aggiornamento contabile e fiscale e del lavoro

Per lo Studio Professionale è fondamentale fornire alla Clientela, ed in particolar modo alle piccole e micro imprese,

AteneoWeb pubblica da molti anni dei periodici Promemoria di aggiornamento contabile e fiscale e del lavoro (Circolari) pensati e realizzati da Professionisti, proprio con lo scopo di fornire alla clientela dello Studio le informazioni essenziali, con un linguaggio di facile comprensione anche per non addetti ai lavori.

La Circolare (Promemoria) inviata periodicamente al Cliente, rappresenta inoltre un modo efficace ed economico per restare in contatto con tutta la clientela e per far percepire in modo concreto l'attenzione che il Professionista gli dedica costantemente.

Gli abbonati al nostro servizio riceveranno, con cadenza bisettimanale (ad esclusione del mese di agosto), i documenti in formato MSWORD, personalizzabili con il proprio logo ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche della propria clientela. La Circolare (Promemoria), dopo essere stata eventualmente personalizzata, può essere spedita dal Professionista a tutti i suoi clienti nel formato preferito (email testuale, email con allegato PDF o altro).

CLICCA QUI per accedere al servizio!

Ricordiamo che gli abbonati al servizio Circolari riceveranno gratuitamente anche le Lettere del Professionista alla Clientela, nate con lo stesso obiettivo delle Circolari ma che si caratterizzano per affrontare temi specifici (le certificazioni, la dichiarazione IVA, il 730, le dichiarazioni dei redditi, il pagamento degli acconti, ecc.).