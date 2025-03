CHECKLIST DI SOSTENIBILITÀ PER LE PMI: pubblicata la versione Cloud

Nel dicembre 2023 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha tradotto il documento "Small Business Sustainability Checklist", realizzato dall’IFAC (International Federation of Accountants) per aiutare le piccole imprese a massimizzare i vantaggi derivanti dall’inserimento della sostenibilità nella propria strategia aziendale.

La Checklist di IFAC elenca anche una serie di iniziative e azioni da considerare in termini di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) ed è stata progettata per essere adattata da ciascuna azienda alle proprie specifiche esigenze in base al settore industriale di riferimento, al ciclo di vita dei prodotti e ai servizi offerti.

Abbiamo rielaborato il modello predisponendo una checklist che consente di comprendere e utilizzare al meglio il questionario, generando una relazione finale di sintesi in formato pdf o word (e quindi ulteriormente personalizzabile).

La check list è ora disponibile anche in versione CLOUD.





CLICCA QUI.