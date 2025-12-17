CdM: approvato il nuovo codice dell'edilizia e delle costruzioni

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 150 del 4 dicembre, ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni.

In particolare, la delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere una importante revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l’obiettivo di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia.

Il nuovo codice, inoltre, vuole porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.

Cosa prevede il Ddl

L’intervento normativo riguarda innanzitutto la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.

Si prevede, inoltre, di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici.

Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l’efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.