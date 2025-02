Cartella esattoriale: notifica via PEC valida anche in formato PDF

È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato ".pdf", senza necessità che sia adottato il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.

Ciò che rileva, infatti, è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni, dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).

Il contribuente destinatario dell'atto, dunque, non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, nell'Ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024.