Lunedì 5 gennaio 2026
Carta Acquisti: online i moduli aggiornati per ricevere il contributo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Rinnovato anche per il 2026 il programma "Carta acquisti", dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni, che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Scaricando gli appositi moduli aggiornati, presenti sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà possibile presentare la domanda per ottenere la Carta presso gli uffici postali.
Coloro che ricevono già il contributo e mantengono i requisiti previsti dal programma non dovranno effettuare una nuova richiesta in quanto l'accredito bimestrale di 80 euro continuerà ad arrivare automaticamente sulla carta elettronica associata al programma.
Fonte: https://www.mef.gov.it

