Canoni di locazioni commerciali: incassati o no, vanno dichiarati

Legittima la rideterminazione del reddito effettuata dall’Agenzia sulla base della scrittura separata stipulata dalle parti contenente un affitto più alto e un rapporto più lungo.
Nei contratti di locazione a uso commerciale, i canoni pattuiti tra le parti concorrono a formare il reddito del locatore anche se non sono stati effettivamente percepiti. Inoltre, la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non ha effetto retroattivo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27451 del 14 ottobre 2025.
