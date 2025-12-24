L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli 730, Redditi, Certificazione unica (Cu), 770, Iva e Irap, da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026.
Tra gli aggiornamenti presenti, i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro e, nei modelli per le società, l’Ires premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires per l’anno 2025.
Le novità dei modelli 730, Redditi e la Certificazione unica 2026
Sono previsti:
Redditi, società ed enti
I modelli e le relative istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui:
Modello Iva e 770
Relativamente al modello Iva, nei quadri VE e VJ sono state inserite le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore.
Nel Modello 770 sono state aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.
