Calcolo ravvedimento operoso versamenti: software in Excel e Cloud

Abbiamo pubblicato la versione 2025 del software Ravvedimento operoso versamenti, che gestisce anche i codici tributo relativi alle maggiorazioni per acconti CPB.

RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTI, disponibile in versione Excel ed in versione Cloud, è l'applicazione che ha conquistato i nostri clienti grazie alla sua semplicità d'uso e all'affidabilità dei risultati.



Questa nuova versione prevede:

il nuovo tasso legale, pari al 2% , in vigore dal 1° gennaio 2025;

, in vigore dal 1° gennaio 2025; le nuove misure del ravvedimento per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024 come da modifiche ex DLgs 87/2024.

L'applicazione è utilizzabile per i ravvedimenti effettuati dal 1/1/2025 sino al 31/12/2025 in relazione a scadenze omesse dal 1/1/2018.

Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24, rendendo il processo più semplice e veloce.



SCEGLI LA TUA VERSIONE PREFERITA:

CLICCA QUI per la versione Excel.

CLICCA QUI per la versione Cloud, utilizzabile online, con qualsiasi browser, senza necessità di installazione.



Offerta speciale:

Ravvedimento operoso versamenti è disponibile anche all'interno di un conveniente pacchetto!

CLICCA QUI per il pacchetto in versione Excel.

CLICCA QUI per il pacchetto in versione Cloud.