SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 3 dicembre 2025
Aggiungi ai preferiti

Calcolo ravvedimento operoso versamenti: software in Excel e Cloud

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Abbiamo pubblicato la versione 2025 del software Ravvedimento operoso versamenti, che gestisce anche i codici tributo relativi alle maggiorazioni per acconti CPB.

RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTI, disponibile in versione Excel ed in versione Cloud, è l'applicazione che ha conquistato i nostri clienti grazie alla sua semplicità d'uso e all'affidabilità dei risultati. 


Questa nuova versione prevede:

  • il nuovo tasso legale, pari al 2%,  in vigore dal 1° gennaio 2025;
  • le nuove misure del ravvedimento per le violazioni commesse a partire dal 01/09/2024 come da modifiche ex DLgs 87/2024.

L'applicazione è utilizzabile per i ravvedimenti effettuati dal 1/1/2025 sino al 31/12/2025 in relazione a scadenze omesse dal 1/1/2018. 
Fornisce i dati utili alla compilazione dell'F24, rendendo il processo più semplice e veloce.


SCEGLI LA TUA VERSIONE PREFERITA:

CLICCA QUI per la versione Excel.
CLICCA QUI per la versione Cloud, utilizzabile online, con qualsiasi browser, senza necessità di installazione.


Offerta speciale:
Ravvedimento operoso versamenti è disponibile anche all'interno di un conveniente pacchetto!

CLICCA QUI per il pacchetto in versione Excel.
CLICCA QUI per il pacchetto in versione Cloud.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS