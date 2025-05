Calcolo degli oneri deducibili da cartelle esattoriali rateizzate: software in MS Excel

Un problema che si presenta, più o meno spesso, è quello di determinare la quota dei contributi INPS IVS per Commercianti e Artigiani, Gestione Separata e Contributi Casse Private, deducibili in un determinato anno, quando questi sono pagati tramite "cartelle esattoriali" (o per gli avvisi di irregolarità), specialmente se il pagamento viene effettuato a rate su più periodi d’imposta, o, eventualmente, quando la rateizzazione non riguarda la sola cartella relativa ai contributi ma anche ad altri tributi o somme dovute e la cui riscossione è affidata ad Agenzia Entrate Riscossioni (o altro ente di riscossione).

Il problema, poi, si “amplifica” se nel corso degli anni le cartelle si “accumulano”, e per ogni anno occorre calcolare la quota deducibile di più piani di rateizzazione.

Per gestire "al meglio" delle situazioni sopra descritte, il nostro team di sviluppatori ha realizzato un applicativo in MS Excel utile per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.

L’applicazione può anche essere utilizzata per il calcolo dell’IVA a credito, non maturata in un determinato esercizio a causa dell’omesso versamento delle liquidazioni periodiche, da recuperare annualmente in base ai pagamenti effettuati tramite avvisi di irregolarità e cartelle esattoriali.



CLICCA QUI per accedere alla scheda dall'applicazione.