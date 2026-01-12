GOBID 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 12 gennaio 2026
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il regime di rideterminazione dei valori di acquisto, introducendo tuttavia una significativa divergenza nelle aliquote che i professionisti devono monitorare con attenzione. Mentre l’imposta sostitutiva per le partecipazioni sale al 21%, la rivalutazione terreni 2026 (sia agricoli che edificabili) mantiene un’aliquota agevolata del 18%.
È in ogni caso richiesta un’attenta valutazione tecnica per determinare se il versamento dell’imposta sostitutiva sia effettivamente preferibile alla tassazione ordinaria sulla plusvalenza.

Per supportare commercialisti e uffici amministrativi in questa complessa attività di consulenza, AteneoWeb propone il software Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2026.
Il tool, sviluppato nei due formati XLS e CLOUD, è progettato per gestire le scadenze cruciali della manovra: il possesso dei beni alla data del 1° gennaio 2026 e il termine ultimo per la perizia giurata e il versamento d'imposta fissato al 30 novembre 2026. Attraverso un’interfaccia intuitiva, l'utente può inserire i dati nelle celle dedicate per ottenere un’immediata analisi convenienza rivalutazione terreni, confrontando il carico fiscale sostitutivo con l’IRPEF lorda e le relative addizionali locali.
L’utilità del software, aggiornato alle nuove aliquote IRPEF 2026 (inclusa la riduzione del secondo scaglione al 33%), risiede nella sua precisione. Effettuare correttamente le rivalutazioni 2026 significa non solo garantire la conformità normativa, ma soprattutto generare un risparmio d’imposta tangibile per il contribuente. Grazie a questo strumento professionale, il consulente può trasformare un calcolo oneroso in un output chiaro e immediato, quantificando il vantaggio economico al netto delle detrazioni e ottimizzando la strategia fiscale per terreni agricoli ed edificabili.


Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2026 è proposto in doppio formato:

  • Cartella di lavoro Excel, per chi preferisce utilizzare il proprio ambiente di lavoro abituale;
  • Versione Cloud, accessibile online con qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazioni.


Caratteristiche principali del software:

  • Confronto fiscale avanzato: calcolo del risparmio tra imposta sostitutiva al 18% e tassazione ordinaria sulla plusvalenza.
  • Aggiornamento normativo: piena integrazione dei nuovi scaglioni IRPEF e delle addizionali regionali/comunali 2026.
  • Reportistica: output professionale pronto per la presentazione al cliente o alla direzione aziendale.

