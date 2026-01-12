La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il regime di rideterminazione dei valori di acquisto, introducendo tuttavia una significativa divergenza nelle aliquote che i professionisti devono monitorare con attenzione. Mentre l’imposta sostitutiva per le partecipazioni sale al 21%, la rivalutazione terreni 2026 (sia agricoli che edificabili) mantiene un’aliquota agevolata del 18%.

È in ogni caso richiesta un’attenta valutazione tecnica per determinare se il versamento dell’imposta sostitutiva sia effettivamente preferibile alla tassazione ordinaria sulla plusvalenza.

Per supportare commercialisti e uffici amministrativi in questa complessa attività di consulenza, AteneoWeb propone il software Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2026.

Il tool, sviluppato nei due formati XLS e CLOUD, è progettato per gestire le scadenze cruciali della manovra: il possesso dei beni alla data del 1° gennaio 2026 e il termine ultimo per la perizia giurata e il versamento d'imposta fissato al 30 novembre 2026. Attraverso un’interfaccia intuitiva, l'utente può inserire i dati nelle celle dedicate per ottenere un’immediata analisi convenienza rivalutazione terreni, confrontando il carico fiscale sostitutivo con l’IRPEF lorda e le relative addizionali locali.

L’utilità del software, aggiornato alle nuove aliquote IRPEF 2026 (inclusa la riduzione del secondo scaglione al 33%), risiede nella sua precisione. Effettuare correttamente le rivalutazioni 2026 significa non solo garantire la conformità normativa, ma soprattutto generare un risparmio d’imposta tangibile per il contribuente. Grazie a questo strumento professionale, il consulente può trasformare un calcolo oneroso in un output chiaro e immediato, quantificando il vantaggio economico al netto delle detrazioni e ottimizzando la strategia fiscale per terreni agricoli ed edificabili.



Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2026 è proposto in doppio formato:

Cartella di lavoro Excel , per chi preferisce utilizzare il proprio ambiente di lavoro abituale;

, per chi preferisce utilizzare il proprio ambiente di lavoro abituale; Versione Cloud, accessibile online con qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazioni.



Caratteristiche principali del software:

Confronto fiscale avanzato: calcolo del risparmio tra imposta sostitutiva al 18% e tassazione ordinaria sulla plusvalenza.

calcolo del risparmio tra imposta sostitutiva al 18% e tassazione ordinaria sulla plusvalenza. Aggiornamento normativo: piena integrazione dei nuovi scaglioni IRPEF e delle addizionali regionali/comunali 2026.

piena integrazione dei nuovi scaglioni IRPEF e delle addizionali regionali/comunali 2026. Reportistica: output professionale pronto per la presentazione al cliente o alla direzione aziendale.





