Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi 2025: il software in PROMOZIONE

Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?



È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.

Proprio per agevolare il Professionista nel fornire una risposta chiara e documentata, abbiamo pubblicato il software Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi 2025, che consente in modo semplice, per il numero di dati richiesti, di determinare il carico contributivo e fiscale complessivo per la società e il socio verificando quale situazione è la meno onerosa, sia considerando i contributi come solo un onere o anche come un investimento di natura previdenziale.

Il software è disponibile al momento in versione Excel.

Sarà rilasciata a breve anche una versione in cloud, utilizzabile online, con qualsiasi browser, senza necessità di installazione.