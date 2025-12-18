AteneoWeb Info - Siti Web 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 18 dicembre 2025
Business Plan per PMI: funzioni avanzate per analisi finanziarie e gestione investimenti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Business Plan per PMI è il software utile per la stesura di un business plan di una piccola o microimpresa, da personalizzare con le specifiche esigenze di ogni realtà.
È un modello semplificato, adatto per le piccole e medie realtà, utilizzabile per un numero illimitato di imprese, ed è caratterizzato da una serie di tabelle per gestire le proiezioni economiche e finanziarie.

In questa versione:

  • nuova gestione degli investimenti in beni strumentali
  • aggiunta la gestione dei contratti di Leasing
  • nuova gestione dei finanziamenti a lungo termine
  • aggiunta la gestione per i costi legati a locazioni operative
  • aggiunto prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale in termini finanziari, del conto economico a valore aggiunto, sintesi del rendiconto finanziario
  • aggiunta, negli indici, l’analisi del Break Even Point e del DSCR
  • aggiunti i grafici relativi al Break Even Point e al DSCR

Il software è disponibile in versione Cloud ed in versione MSExcel.

