Business Plan per PMI: funzioni avanzate per analisi finanziarie e gestione investimenti

Business Plan per PMI è il software utile per la stesura di un business plan di una piccola o microimpresa, da personalizzare con le specifiche esigenze di ogni realtà.
È un modello semplificato, adatto per le piccole e medie realtà, utilizzabile per un numero illimitato di imprese, ed è caratterizzato da una serie di tabelle per gestire le proiezioni economiche e finanziarie.
In questa versione:
Il software è disponibile in versione Cloud ed in versione MSExcel.
CLICCA QUI per la versione Cloud. Guarda anche la demo dell'applicazione!
CLICCA QUI per la versione Excel.
