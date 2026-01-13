Bonus pubblicità: dichiarazione sostitutiva entro il 9 febbraio

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2025.

La misura, ricordiamo istituita dall'art. 57-bis del Dl n. 50/2017, prevede un credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, realizzati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su quotidiani e periodici, locali e nazionali, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, che nel 2025 avevano prenotato le risorse nei tempi previsti dalla normativa, inviando la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta".

Gli stessi soggetti, entro il 9 febbraio dovranno inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Maggiori informazioni sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.