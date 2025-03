Bonus pubblicità 2025: in scadenza il termine per 'prenotare' il credito

Ricordiamo che, fino al 31 marzo, sarà possibile prenotare il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali 2025 su quotidiani e periodici anche online (c.d. Bonus pubblicità), presentando la "comunicazione per l’accesso al credito d’imposta" tramite il servizio telematico disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (sezione "Servizi" - "Comunicare").

L'incentivo, destinato ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, consiste in un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati.

Per beneficiare dell'incentivo, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Sul sito internet delle Entrate è pubblicato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta e le relative istruzioni di compilazione.

Il modello ha una doppia funzione:

presentare la "Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, al fine di beneficiare dell'agevolazione;

presentare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", utile per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfino i requisiti richiesti.

