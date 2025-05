Bonus per la ricarica domestica: richieste aperte per spese sostenute nel 2024

Riapre la possibilità di richiedere il bonus per le colonnine domestiche, per le spese sostenute nel 2024 per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture domestiche di ricarica di veicoli elettrici. A comunicarlo il Mimit, con avviso pubblicato sul portale istituzionale.

Utenti privati e condomini possono presentare la domanda online dal 29 aprile al 27 maggio. Il bonus, ricordiamo, copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica, con un contributo massimo di 1.500 euro per utenti privati e fino a 8.000 euro per condomini.

La procedura di concessione del contributo è stata definita con un decreto nel giugno 2024. Per presentare la domanda, è necessario accedere alla piattaforma online e seguire la procedura guidata. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Invitalia al numero verde 800 77 53 97 o consultare le FAQ sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.