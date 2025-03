Bonus impianti di compostaggio: c'è il codice tributo per l'F24

Con Risoluzione n. 29/E del 12 giugno l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, previsto dalla Legge di bilancio 2022, riconosciuto per le spese sostenute per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Si tratta del codice tributo “6860”, denominato “Credito di imposta impianti di compostaggio – articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

Si ricorda che l'Agenzia Entrate, con Provvedimento del 7 giugno scorso ha stabilito che i beneficiari del bonus possono fruire del 100% del contributo richiesto.