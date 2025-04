Bonus impianti compostaggio: le istanze per le spese 2022 entro il 31 maggio

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 21 marzo 2023 con il quale definisce i termini per l’invio della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese relative all’installazione di impianti di compostaggio nei centri agroalimentari in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Con lo stesso provvedimento sono approvate anche le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella comunicazione da parte dei contribuenti che provvedono direttamente all’invio e da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali soggetti incaricati alla trasmissione.

La comunicazione telematica, che può essere effettuata utilizzando il software “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dovrà essere inviata: