Aumenta il credito d'imposta Zes unica per il settore agricolo

Con Comunicato Stampa del 10 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha informato che il credito d’imposta Zes unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le nuove percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2026.

Le nuove percentuali sono quindi le seguenti:

58,7839% per le micro, piccole e medie imprese il credito;

per le micro, piccole e medie imprese il credito; 58,6102% per le grandi imprese.

A partire dal 10 gennaio sono quindi stati aggiornati i plafond disponibili nel cassetto fiscale. Pertanto, le imprese beneficiarie, potranno già utilizzare il relativo credito in compensazione.

Per facilitare l’accesso alle informazioni, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito un messaggio che consente una consultazione più semplice e immediata delle ricevute con le quali viene comunicato il nuovo ammontare del credito d'imposta.