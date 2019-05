AUDIT-TOOLS: lo strumento elettronico per gestire la revisione legale

Questa nuova versione di AUDIT-TOOLS, per i Revisori e Sindaci, raccoglie il testimone dalle versioni precedenti e raccoglie in un unico "tool" gli strumenti minimi necessari per l'impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che per il collegio sindacale.

Attraverso excel, consente di gestire in locale la revisione seguendo una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere. Seguendo le indicazioni riportate nel file stesso, ogni carta di lavoro potrà, a scelta dell'utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.

La nuova versione è cambiata nel lay-out, seguendo così la metodologia del "risk approach" e nella impostazione di fondo, essendo ogni carta di lavoro già referenziata.



Come per le precedenti versioni il foglio inizia con un cruscotto, utile per seguire la formalizzazione ed impostazione delle carte di lavoro.



Eccolo:

Il cruscotto iniziale è suddiviso in 5 sezioni ovvero le 5 fasi fondamentali di ogni revisione:

Rischio di revisione Materialità/Significatività & Campione Strategia - Piano di lavoro Carte di lavoro Conclusioni

Ogni sezione prevede poi delle attività per ognuna delle quali è previsto:

un collegamento automatico alle attività successive con i documenti da predisporre (ogni carta di lavoro è già referenziata);

la data di esecuzione del lavoro.

Quindi ad esempio, nella sezione "1. Rischio di revisione - sezione 1.1. Rischio Impesa - categoria 1.1.1 Accettazione e mantenimento", un link rimanderà ad un foglio con la relativa check list da predisporre e stampare nelle carte di lavoro oppure a una scheda di lavoro da stampare, con il nome del test da svolgere e in più il link al file da compilare.

CLICCA QUI per accedere alla scheda del software.