La revisione legale nelle Piccole e Medie Imprese (PMI) rappresenta un'attività di fondamentale importanza per garantire la trasparenza e l'affidabilità dei bilanci, contribuendo così alla stabilità del sistema economico.

Nella revisione legale delle PMI l'approccio basato sul rischio ("risk approach") e la corretta documentazione del lavoro svolto assumono un ruolo cruciale.

L'approccio basato sul rischio consiste nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi che possono influenzare il bilancio di un'azienda. Questo permette al revisore di concentrare le proprie attività sulle aree più critiche, ottimizzando l'efficienza e l'efficacia della revisione.

In particolare, il "risk approach" consente di:

individuare i potenziali rischi di errori significativi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'azienda e del settore in cui opera.

valutare la probabilità e l'impatto dei rischi identificati, per determinare il livello di rischio complessivo.

definire le procedure di revisione più appropriate, in base alla valutazione dei rischi.

svolgere le procedure di revisione, concentrandosi sulle aree a maggior rischio.

documentare le procedure di revisione svolte e le conclusioni raggiunte.

La documentazione del lavoro svolto è essenziale per garantire la qualità e la tracciabilità della revisione legale. Una adeguata reportistica consente di:

documentare le procedure di revisione svolte e le evidenze raccolte, dimostrando la conformità alle norme di revisione.

documentare le informazioni rilevanti per la formazione del giudizio di revisione.

consentire la revisione del lavoro svolto da parte di altri revisori o organismi di controllo.

fornire una prova delle attività svolte in caso di contestazioni o contenziosi.

AUDIT-TOOLS 2026: uno strumento indispensabile per la Revisione Legale delle PMI

Per supportare i revisori legali e i collegi sindacali nell'applicazione del "risk approach" e nella documentazione del lavoro svolto, è stato sviluppato AUDIT-TOOLS 2026, che offre una soluzione completa e intuitiva.



La nuova versione di AUDIT-TOOLS pubblicata da AteneoWeb, utile per la revisione dei bilanci 2026, rappresenta un'evoluzione delle versioni precedenti, arricchendosi di nuove funzionalità e miglioramenti:

Rivista la sezione iniziale di analisi preliminare dell’incarico rendendola più “compliant” con le esigenze operative;

Aggiornamento limiti dimensionali per identificare la piccola azienda;

Nuovi indici per aiutare nell’identificazione di rischi continuità aziendale;

Integrata l’analisi del rischio di frode;

Inserita carta lavoro per il calcolo del compenso collegato al rischio e dimensione azienda con budget ore per area di bilancio;

Rivista tutta la sezione 2 prevedendo nuovi automatismi nel calcolo del campione per area di bilancio in base al rischio di area automatizzandone i programmi in base al nuovo rischio e campione;

Nella sezione 3 è stata inserita una check list per la revisione del bilancio sostenibilità e del bilancio consolidato e delle spese R&S;

Riviste conclusioni finali;

Rivista la lettera di attestazione e la relazione finale.

Aumentate/migliorate le check list, dove sono proposti dei menù a tendina con il suggerimento di alcune risposte.



Vantaggi di AUDIT-TOOLS 2026

Metodologia collaudata: il foglio di calcolo Excel segue una metodologia collaudata del Dott. Antonio Cavaliere .

il foglio di calcolo Excel segue una metodologia collaudata del . Flessibilità: le carte di lavoro possono essere stampate e archiviate o salvate in formato elettronico.



CLICCA QUI per accedere alla scheda del software.