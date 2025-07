Attiva la procedura web per la scelta dell'8, 5 e 2 per mille online

Ogni anno, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare una quota dell'Irpef a determinati soggetti, scelti tra categorie specifiche autorizzate a ricevere tale quota perché perseguono determinati scopi di utilità sociale.

Tuttavia, anche chi è esonerato dalla dichiarazione può esprimere le proprie scelte, inviandole autonomamente.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è attiva la procedura web che permette, ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di scegliere a chi destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef, esprimendo quindi le loro preferenze direttamente online, con facilità e senza dover installare software sul proprio pc. Il nuovo servizio si affianca a quello già esistente, da scaricare sul computer.

Accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), è necessario selezionare tra i “Servizi” disponibili quello dedicato alla “Scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF”. Da qui si prosegue scegliendo i beneficiari rispettivamente dell'8, 5 e 2 per mille.

In assenza di preferenze occorre spuntare la voce “Nessuna scelta” per passare alla scheda successiva.

Dopo aver compilato le schede e controllato il “Riepilogo” delle preferenze, si clicca sul pulsante “Invia”. Terminata la ricezione da parte del sistema, è possibile consultare le ricevute delle scelte inviate.