Con Avviso del 10 ottobre l'Agenzia Entrate informa di nuovi tentativi di phishing realizzati tramite email a tema rimborso fiscale (qui un esempio), perpetrato nei confronti di cittadini. IN queste comunicazioni la vittima viene falsamente informata, a nome dell’Agenzia delle Entrate, di avere diritto a un rimborso fiscale, riconosciuto a seguito di presunte verifiche dell’ente.

Il rimborso verrebbe accreditato previa compilazione di un modulo accessibile tramite il link allegato nel corpo della comunicazione.

Tale link, spiegano le Entrate, è totalmente estraneo all’Agenzia, che disconosce provenienza e autenticità e raccomanda di prestare la massima attenzione a questa tipologia di comunicazioni, di verificare adeguatamente l’indirizzo del mittente, di non scaricare, aprire né compilare eventuali allegati e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.