Attenzione alle false comunicazioni sul rinnovo della tessera sanitaria

Con Avviso del 14 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha informato di una campagna di phishing in atto, a tema tessera sanitaria, volta al furto di dati sensibili dei cittadini, riutilizzabili successivamente per diversi scopi, come la clonazione di documenti, la rivendita di dati e altre attività fraudolente.

La campagna si realizza tramite l’invio di una e-mail, contenente una falsa comunicazione da parte del Ministero della Salute, in cui si richiede di sostituire la tessera sanitaria in scadenza.

Cliccando sul link per la richiesta di rinnovo della tessera l'utente viene dirottato su un sito web falso che replica le fattezze delle piattaforme ufficiali del Ministero. All’interno del sito è presente un modulo che invita l’utente ad inserire i propri dati personali, alcuni dei quali di natura sensibile.

L'Agenzia Entrate, che raccomanda di prestare la massima attenzione a questo tipo di e-mail evitando di cliccare sui link riportati e di fornire informazioni personali, ricorda che la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni e che Il Ministero della Salute non invia email con link per il rinnovo della tessera, né richiede l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali.

Nel caso in cui la tessera non venisse smarrita o sottratta, non è necessario fare nulla per il rinnovo. Si riceverà semplicemente una tessera nuova quando quella precedente risulta in scadenza. Diversamente, è possibile richiedere la riemissione tramite l’apposito servizio online, Pec o con una richiesta a un ufficio dell’Agenzia delle entrate o alla propria Asl.



Qui la guida dall'Agenzia delle Entrate sulla tessera sanitaria.