ASD e regime agevolato: servono i requisiti sostanziali

Con l'Ordinanza n. 5132 del 27 febbraio 2025 la Corte di Cassazione, Sezione 5 Civile, ha affrontato la questione del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

Ai fini del riconoscimento delle suddette agevolazioni, ha chiarito la Cassazione, il solo possesso dei requisiti formali (come, ad esempio, l’iscrizione in un albo, una dichiarazione, una forma giuridica o l’adesione ad un regime agevolato) non è sufficiente per accedere automaticamente ai benefici fiscali. È invece necessario che sussistano concretamente i presupposti sostanziali, ossia che l’attività svolta rispetti effettivamente i criteri e le condizioni previste dalla normativa di riferimento.