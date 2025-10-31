Vi segnaliamo il prossimo evento organizzato dall'Associazione Culturale Economia e Finanza - ACEF, in collaborazione con lo Studio Barbieri & Associati, KPMG, Piteco e UniCredit.

L’incontro, dal titolo “Artificial Intelligence nella gestione aziendale e finanziaria”, si terrà il 26 novembre 2025, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso Palazzo Magnani a Bologna.

L’iniziativa, gratuita con iscrizione obbligatoria, è rivolta a CFO, responsabili amministrativi e finanziari, figure apicali d’impresa e rappresentanti del sistema bancario, e vuole offrire una visione concreta sulle reali applicazioni dell’AI, sulle opportunità per le imprese e

sulla costruzione di un modello di governance affidabile ed efficace.

Un’occasione per aggiornarsi, condividere esperienze e orientare le scelte strategiche.

CLICCA QUI per scaricare il programma della giornata e QUI per registrarti.