SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Venerdì 31 ottobre 2025
Aggiungi ai preferiti

Artificial Intelligence nella gestione aziendale e finanziaria: nuovo evento ACEF il 26 novembre a Bologna

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Vi segnaliamo il prossimo evento organizzato dall'Associazione Culturale Economia e Finanza - ACEF, in collaborazione con lo Studio Barbieri & Associati, KPMG, Piteco e UniCredit.

L’incontro, dal titolo “Artificial Intelligence nella gestione aziendale e finanziaria”, si terrà il 26 novembre 2025, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso Palazzo Magnani a Bologna.

L’iniziativa, gratuita con iscrizione obbligatoria, è rivolta a CFO, responsabili amministrativi e finanziari, figure apicali d’impresa e rappresentanti del sistema bancario, e vuole offrire una visione concreta sulle reali applicazioni dell’AI, sulle opportunità per le imprese e
sulla costruzione di un modello di governance affidabile ed efficace.
Un’occasione per aggiornarsi, condividere esperienze e orientare le scelte strategiche.

CLICCA QUI per scaricare il programma della giornata e QUI per registrarti.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS