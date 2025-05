Art Bonus: per i beni di oltre 70 anni la 'presunzione' di culturalità deve essere confermata

Con Risposta n. 119 del 28 aprile l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini di verificare se la costituzione di un diritto di superficie costituisca titolo idoneo per l'applicazione del beneficio fiscale dell'Art bonus (art 1, comma 1, del Dl n. 83/2014), è necessario presentare, in sede di domanda, il provvedimento rilasciato dall'Ufficio del Ministero della cultura che attesti che il bene può essere considerato di interesse culturale . Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ricordano le Entrate, introduce una vera e propria presunzione di culturalità di tutte le cose di proprietà di soggetti pubblici o di enti non lucrativi che abbiano più di 70 anni o che siano opera di autore non più vivente. Si tratta, tuttavia, di una presunzione temporanea , che necessita di una verifica formale da parte delle competenti autorità culturali. Solo a seguito di tale accertamento il bene acquisisce lo status definitivo di bene culturale, requisito indispensabile per poter beneficiare di agevolazioni fiscali come l’Art bonus.

Credito Imposta Beni Strumentali 2024: versione Excel Software in Ms Excel per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2024.



Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2024 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.

Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU. Note tecniche:

E' disponibile anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti. a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

Deducibilità costi auto non strumentali anno 2025 (periodo d'imposta 2024) Foglio di lavoro MS Excel per il calcolo della deducibilità fiscale dei costi auto, utilizzabile per beni in proprietà, leasing, noleggio o comodato; in ambito aziendale o per uso promiscuo, con soggetto impresa o agente. a cura di: Studio Meli e Studio Manuali