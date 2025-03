Art Bonus 2025: fino al 14 aprile per votare i progetti più belli

Fino al prossimo 14 aprile, sul sito internet www.artbonus.gov.it sarà possibile esprimere la propria preferenza relativa al Concorso Art Bonus 2025, organizzato dal Ministero della cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC allo scopo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza dell’Art Bonus (legge n. 106/2014), la misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%.

Entro il suddetto termine sarà possibile votare per uno o più progetti di recupero o sviluppo culturale in gara.

Ogni anno, infatti, sul portale governativo vengono selezionati i progetti che nell’ultimo anno hanno chiuso con successo una loro raccolta fondi Art Bonus, e questi progetti vengono inseriti nella pagina del sito dedicata al concorso dove avvengono le votazioni nella prima fase, cui segue una finale che si tiene solo sui canali social di Art Bonus.

La seconda fase, invece, si svolgerà sui social in un’unica giornata, martedì 15 aprile 2025, dalle 8.00 alle 20.00, e sarà un Click Day per votare i 30 progetti finalisti e determinare i vincitori della IX edizione.

Maggiori informazioni.