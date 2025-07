Approvato in esame preliminare il Testo unico in materia di Iva

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 134 del 14 luglio ha approvato, in esame preliminare, il Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, di attuazione della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (L. n. 111/2023).

Il documento raccoglie, in un unico testo, la vigente disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

Il nuovo testo unico raccoglie le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633/1972 e nel Dl n. 331/1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell'IVA. Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.