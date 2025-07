Approvato il Testo unico in materia di imposta di registro

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 134 del 22 luglio, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Il provvedimento, che tiene conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano e raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono.