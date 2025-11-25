Approvata la proroga al 2026 del regime Iva per il terzo settore

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 149 del 20 novembre, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (L. n. 111/2023).

Fra le principali modifiche in materia fiscale, è stata inserita la proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.