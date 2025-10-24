Albo autotrasportatori: le quote da versare per il 2026

Sulla Gazzetta Ufficiale 241 del 16.10.2025 pubblicata la delibera 8.10.2025 relativa alla determinazione delle quote di iscrizione dovute per il 2026 dalle imprese di autotrasporto, che dovranno essere versate entro il 31 dicembre 2025. Gli importi sono invariati rispetto al 2025.
L’importo da versare è composto da una quota fissa dovuta da tutte le imprese pari a 30,00 euro e da una quota variabile, in aggiunta a quella fissa, a seconda del numero di veicoli.
Il pagamento può avvenire on line, con reindirizzamento alla piattaforma PagoPa, oppure con la creazione della posizione debitoria.
Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPa.
