Al via le richieste definitive del Tax credit cinema 2024

La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura ha informato che la piattaforma DGCOL è stata abilitata alla presentazione delle domande definitive del Tax credit Cinema 2024, in presenza di una domanda preventiva già effettuata, dedicato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, di produzione esecutiva e di post-produzione.

A questa pagina è disponibile il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit 2024 e per la registrazione del revisore alla piattaforma DGCOL.

Per le richieste di assistenza la Direzione generale invita gli utenti a consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande, oppure consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL.

E' possibile inoltre attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL) da indirizzare al Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico, o al Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

Al momento dell’invio del ticket, è necessario indicare il codice della domanda e il problema riscontrato.

L’Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.