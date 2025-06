Al via le domande per lo Sport Bonus 2025

Si è aperta lo scorso 30 maggio la prima finestra temporale per l’inoltro online delle domande relative allo Sport Bonus 2025, da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro, da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.

Con la nuova legge di bilancio, infatti, questa possibilità è stata estesa anche per il 2025.

Possono effettuare tali erogazioni esclusivamente le imprese a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite all’importo erogabile alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2024), mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può superare i 10 milioni di euro per l’anno in corso.

Il termine ultimo per l'invio delle domande per la prenotazione del tax credit tramite l’apposita piattaforma, è il 30 giugno 2025. Una seconda finestra temporale si aprirà il 15 ottobre.

Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.

