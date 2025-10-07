Al via le domande per il 'Bonus carta' imprese editrici

Al via la possibilità di presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto, per il 2025, alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Per il 2025, la finestra temporale per l'invio delle domande si è aperta il 1° ottobre, e si chiuderà alle ore 17:00 del 31 ottobre 2025.

Le domande possono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dalla pagina denominata “Sportello telematico delle misure di sostegno all’ Editoria” (menu "L'impresa e la PA"/"Servizi"/"presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per l'informazione e l'editoria"), previa autenticazione mediante SPID, CNS o CIE.

Il credito di imposta 2025, pari al 30% della spesa effettiva sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei quotidiani e periodici.

E' utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

