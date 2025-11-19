Al via le comunicazioni integrative per il credito d'imposta Zes unica 2025

La normativa per accedere al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes unica 2025) prevede, come ultimo adempimento per le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria, la trasmissione della comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

La Comunicazione integrativa deve essere inviata nel periodo dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il software “Zes unica integrativa 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia Entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La Comunicazione integrativa non deve indicare un ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella comunicazione originaria.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 e nei quattro giorni precedenti, ma scartata dal servizio telematico se non ritrasmessa entro il 7 dicembre.

Sempre all'interno della stessa finestra temporale le imprese hanno la possibilità di inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa.

Il modello da utilizzare e le relative istruzioni sono quelle approvate con Provvedimento dell'Agenzia del 31 gennaio 2025.