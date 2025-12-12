Al via il Registro per le Imprese Culturali e Creative (ICC)

Il settore culturale italiano compie un passo decisivo verso il riconoscimento formale del suo valore economico e sociale. Con l’istituzione della sezione speciale per le Imprese Culturali e Creative (ICC) presso il Registro delle Imprese, si aprono nuove prospettive per società, fondazioni, start-up e professionisti del settore.
Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di un’opportunità strategica: l’iscrizione garantisce l’accesso a finanziamenti dedicati, agevolazioni fiscali e una visibilità istituzionale che certifica la qualità e la specificità del lavoro svolto.
Il quadro normativo in breve – Il percorso legislativo, avviato con la Legge n. 206/2023, si è completato nel corso del 2024 e 2025. Le tappe fondamentali che hanno reso operativa la sezione speciale sono:
Chi può iscriversi – L’iscrizione è riservata a soggetti che operano in via esclusiva o prevalente nel settore culturale e creativo. Possono presentare istanza, purché già iscritti al Registro Imprese o al REA:
I requisiti – Per ottenere la qualifica di ICC, è necessario soddisfare due macro-condizioni:
Rientrano in questa definizione:
Per le società e i lavoratori autonomi, è ammessa l’iscrizione anche se svolgono attività ausiliarie o di supporto strettamente funzionali alla filiera culturale (es. logistica specializzata per l’arte).
Si considera “attività prevalente” quella che genera ricavi superiori al 50% del volume d’affari complessivo nel periodo d’imposta di riferimento.
I codici ATECO ammessi – Il MIMIT ha individuato specifici codici ATECO che danno diritto all’iscrizione. Di seguito l’elenco suddiviso per macro-aree (si consiglia di verificare la corrispondenza esatta del proprio codice):
|Settore
|Codici ATECO principali
|Architettura
|71.11.00, 71.11.01, 71.11.09, 71.12.10, 71.12.20
|Arti Visive
|47.69.91, 90.12.00, 90.31.00, 94.99.20 e correlati
|Artigianato Artistico
|Vasta gamma tra cui: 13.93.00 (tappeti), 23.41.00 (ceramica), 32.12.10 (gioielleria), 95.24.01 (restauro mobili)
|Audiovisivo
|59.11.00 (produzione), 59.20.10, 60.20.00, 77.22.90 e correlati
|Design
|74.11.10, 74.12.01, 74.13.00, 74.14.09
|Editoria e Libri
|58.11.00 (libri), 58.13.00 (quotidiani), 47.61.00 (commercio libri) e correlati
|Fotografia
|74.20, 74.99.93, 94.99.20
|Letteratura
|90.11.01, 90.11.02, 90.11.09
|Moda
|Produzione abbigliamento (es. 14.10.20), tessuti (13.92.10), pelletteria (15.12.00) e design moda (74.11.20)
|Musica
|32.20.00 (strumenti), 59.20.10 (registrazione), 90.20.09 (supporto rappresentazioni)
|Patrimonio Culturale
|91.11.00 (musei), 91.12.00 (monumenti), 91.21.00 (orti botanici)
|Radio
|60.10.00 (trasmissioni radiofoniche) e correlati
|Spettacolo dal vivo
|90.12.00, 90.31.00, gestione teatri (90.39.01)
|Videogiochi/Software
|58.21.00 (edizione giochi), 62.10.00 (programmazione), 58.29.00
Il Conservatore del Registro delle Imprese effettua verifiche periodiche (d’ufficio o su segnalazione). Se vengono meno i requisiti o se i controlli danno esito negativo, viene disposta la cancellazione dalla sezione speciale entro 90 giorni. Mantenere la conformità dei requisiti nel tempo è quindi fondamentale tanto quanto l’iscrizione stessa.
