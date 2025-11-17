Al via dal 18 novembre le domande per il Bonus elettrodomestici: come richiederlo

Con Decreto direttoriale del 12 novembre 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indicato i termini di apertura per la presentazione delle domande relative al "Bonus elettrodomestici", il contributo economico pensato per incentivare la sostituzione di un elettrodomestico con un modello ad alta efficienza energetica e promuovere la sostenibilità e la transizione energetica, con l'obiettivo di favorire il risparmio energetico e promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi.

Il bonus, sotto forma di voucher, copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di 100 euro per nucleo familiare o 200 euro per nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000 euro annui. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.

La domanda per l'accesso al contributo potrà essere effettuata a partire dalle ore 7:00 di domani, 18 novembre, tramite l’app IO oppure sul sito dedicato.