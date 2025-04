Il Ministero della Giustizia ha pubblicato i criteri guida per la redazione di codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti.

L'aggiornamento offre indicazioni e criteri guida alle associazioni rappresentative degli enti che possono adottare codici di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione, in base all’art. 6, comma 3, D.lgs. n. 231/2001, che, come noto, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La prima parte del documento analizza le caratteristiche di fondo del D.lgs. n. 231/2001 e approfondisce, in particolare, la citata disposizione di cui all’art. 6, comma 3 del decreto. Analizza inoltre la normativa di rango secondario e la procedura di approvazione dei codici di comportamento.

La seconda parte, invece, è dedicata alla individuazione dei criteri guida che orientano l’esame dei codici di comportamento da parte del Ministero della giustizia e alla condivisione di indicazione generali relative alla struttura e alle componenti che detti codici dovrebbero presentare.