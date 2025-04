Aggiornata la guida per la compilazione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.10 della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”. La principale novità riguarda le istruzioni per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione (TD29), che il cessionario o committente deve inviare al Sistema di Interscambio per evitare sanzioni.

Il TD29 non è più un’autofattura e non consente la detrazione IVA, ma rappresenta solo una comunicazione. La sanzione per mancata regolarizzazione è del 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro. Il documento deve contenere alcuni dati obbligatori, come l’ammontare non fatturato e l’imposta calcolata.

Il codice TD20 rimane valido per alcune operazioni in regime di reverse charge e per altre fattispecie specifiche, con possibilità di utilizzare anche i codici TD17, TD18 e TD19 per adempiere all’esterometro.