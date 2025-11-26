Aggiornamenti contabili e fiscali per studi professionali. Documenti personalizzabili per i clienti

Per lo Studio Professionale è fondamentale fornire alla Clientela, ed in particolar modo alle piccole e micro imprese, un'informazione essenziale e di immediata comprensione.



Studio Meli, partner di AteneoWeb, propone dei periodici Promemoria di aggiornamento contabile e fiscale e del lavoro con lo scopo di fornire alla Clientela dello Studio un'informazione essenziale e di immediata comprensione in tema di novità fiscali e di gestione aziendale, soluzioni contabili, termini di scadenza.

Se ti abboni riceverai, con cadenza bisettimanale, via email, i documenti in formato MSWord, personalizzabili con il tuo logo ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche della tua clientela.

CLICCA QUI per tutti i dettagli!