Agevolazioni dichiarazione 2025: online le guide tematiche dell'Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato dei vademecum per orientare i cittadini e gli operatori sui bonus fiscali previsti per la stagione dichiarativa 2025.

Si tratta di guide tematiche complete e aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta, raccolte in un'unica area del sito dell'Agenzia, che vanno dalle spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione ecc., fino ai bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e superbonus.

Le informazioni contenute nelle guide sono aggiornate alle ultime novità normative e ai documenti di prassi dell’Agenzia e forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. Ogni tematica viene affrontata sistematicamente anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale, da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.