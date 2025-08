Affitto giovani under 31: escluso il bonus con contratto transitorio

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi.

Il comma 1-ter dell’articolo 16 del Tuir riconosce ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti), con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi 4 anni di durata contrattuale.

Se superiore, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Per fruire del beneficio, spiegano le Entrate, è necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998 (e quindi non transitorio) e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.